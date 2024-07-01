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Псковавтодор продолжает ремонт автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье по дорожному нацпроекту

Работы по ремонту автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе полным ходом ведутся по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Специалисты Псковавтодора приводят в нормативное состояние 8,5 км дороги. Участок проходит через ряд населенных пунктов: Городище, Заходы, Крупп и Моложва, а также являющийся единственным подъездом школьного автобуса к Круппской школе.

На объекте уже заменены водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальта. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта – уложено уже больше 1,3 км покрытия, выполняют подготовку к укреплению обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью и ФАМом.

Также завершаются работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок: ведется установка автопавильонов, скамеек и урн.

Для безопасности дорожного движения термопластиком и краской будет нанесена дорожная разметка и установлены искусственные дорожные неровности.

На ремонт автомобильной дороги выделено более 183 млн рублей из областного бюджета. Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.