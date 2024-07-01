В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Для обеспечения безопасности участников движения в городе Пскове приняты следующие решения:
- в районе перекрестка улиц Юбилейной и Яна Райниса будут установлены искусственные неровности, а на участке улицы Яна Райниса от улицы Юбилейной до улицы Мирожской - дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор»;
- на проезде от улицы Конной до улицы Розы Люксембург, мимо дом №28 на улице Конной, будут установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»;
- по улице Плехановский посад от улицы Кузнецкой до дома №25 на улице Плехановский посад (нечетная сторона) будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор»;
- будет нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.7 на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого;
- будет нанесена горизонтальная дорожная разметка на перекрестке улиц Леона Поземского и Алмазной для выделения полосы движения транспортным средствам, совершающим поворот на улицу Алмазную, при движении по улице Леона Поземского из центра города Пскова в направлении улицы Чудской;
- на участке улицы Школьной от улицы Олега Кошевого до улицы Набат будет восстановлено одностороннее движение;
- на улице Бастионной на участке от улицы Гагарина до дома №21 (по нечетной стороне) и от улицы Гагарина до дома №12 (по четной стороне) будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор»;
- для ограничения стоянки автомобилей у дома №1/3 на улице Советской будут установлены бетонные полусферы по линии тротуара;
- на перекрестке улицы Свердлова и Музейного переулка будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор»;
- на перекрестке улиц Советской и Свердлова будут выполнены работы по изменению горизонтальной дорожной разметки.
Администрация города Пскова просит участников дорожного движения внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и дорожной разметки.