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В Пскове упорядочат движение транспорта с улицы Звёздной на перекрёстке с улицей Труда

В Пскове упорядочат движение транспорта с улицы Звёздной на перекрёстке с улицей Труда. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 6 августа рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрела обращение об установке знаков направления движения по полосам.

Сейчас при движении по улице Звездной от улицы Юности к улице Труда имеется две полосы для транспорта. Возникают аварийные ситуации, когда транспорт движется по Звездной через перекресток с Труда прямо в сторону улицы Новосёлов с двух полос, а потом перестраивается в одну.

Решено установить знак направления движения по полосам в сочетании с дорожной разметкой. При движении по Звездной со стороны улицы Юности из левой полосы можно будет двигаться только налево. Из правой полосы будет разрешено движение направо и прямо.