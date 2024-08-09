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Одностороннее движение организуют на Красноармейской набережной в Пскове после реконструкции улицы

После реконструкции Красноармейской набережной в Пскове возможность для разъезда двух автомобилей на дороге сохранится. Об этом сообщили в администрации Пскова, отвечая на запрос Псковской Ленты Новостей.

Ранее в редакцию ПЛН поступило обращение от местных жителей, которые выразили обеспокоенность судьбой правой стороны Красноармейской набережной. Псковичи опасаются, что после реконструкции дороги полотно станет уже, и два автомобиля не смогут там разъехаться.

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В администрации Пскова в ответ сообщили, что на Красноармейской набережной (на участке от 1-го Корытовского шоссе до улицы Полковой) будет организовано одностороннее движение. При этом ширина покрытия проезжей части Красноармейской набережной будет обеспечивать разъезд двух автомобилей.

Капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1 очередь) должен быть закончен до 18 августа 2025 года.

Подрядчику предстоит выполнить переустройство наружных сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, наружных сетей ливневой канализации, наружных сетей связи, тепловых сетей. Также нужно будет устроить наружное освещение, провести капитальный ремонт проезжих частей и устройство новых тротуаров (при наличии технической возможности).

Согласно проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и в соответствии с которой выполняются работы по капитальному ремонту вышеуказанных улиц, по Красноармейской набережной со стороны домов выполняются работы по устройству тротуара, а со стороны реки Мирожка выполняются работы по установке бортовых камней и барьерного ограждения с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с тяжкими последствиями, возникающими при падении автомобилей с обрыва.