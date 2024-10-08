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Движение по мосту вблизи псковской деревни Черняковицы ограничат из-за ремонта

30 и 31 октября вводится временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскова на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Закрытие данного участка планируется короткими промежутками времени (не более одного часа) для выполнения работ по монтажу балок пролетного строения.

Обновление искусственного сооружения ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ - июнь 2025 года.

Напомним, что подрядчик приступил к работам по реставрации моста в августе этого года.