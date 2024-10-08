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Армен Мнацаканян: Нужно заранее продумать подъезды к экотехнопарку, чтобы не допустить коллапса на федеральной трассе

Заранее предусмотреть организацию подъездов к экотехнопарку предложил заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия»). Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 38-й сессии регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Если начнется поток завоза мусора через деревню Дуловка в Островском районе, надо уже сейчас продумать въезды и выезды, чтобы не было коллапса на федеральной трассе», - заявил Армен Мнацаканян.

Свою просьбу он адресовал врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксении Григорьевой, которая выступила с докладом по теме обращения с ТКО в рамках парламентского часа.