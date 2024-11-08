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Светофор на перекрёстке улиц Инженерной и Юности в Пскове сделают потише

Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове сделают потише и перенастроят время его включения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пскове.

Поступила жалоба от местного жителя, который утверждает, что светофор включается в 4:00 и издает громкие звуки, мешая спать жильцам соседних домов.

По итогам заседания приняли решение уменьшить уровень звука на светофоре и перенести время включения на 6:00.