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Порядка 22 км дороги обновили в Усвятском и Невельском муниципальных округах

Еще два участка трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали в Псковской области. Специалисты обновили порядка 22 км дороги в Усвятском и Невельском муниципальных округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Дорога входит в опорную сеть региона, она связывает Псковскую и Смоленскую области. На состояние участка, проходящего через наш регион, поступало большое количество жалоб от местных жителей, поэтому объект включили в нацпроект. На ремонт двух участков из федерального бюджета было выделено более 505 млн рублей.

Подрядчик отремонтировал водопропускные трубы и существующий водоотвод, обновил асфальтобетонное покрытие на проезжей части трассы, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины.

Также привел к нормативу существующие автобусные остановки: выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, уложил тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установил автопавильоны, скамейки и урны, нанес горизонтальную дорожную разметку.

Обновлением автомобильной дороги занималась подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что за два года была проведена колоссальная работа по обновлению участка трассы на территории Псковской области: в 2023 году отремонтировали 9,7 км, в этом году – к нормативу привели еще 39,1 км. Это самый крупный объект-нацпроекта по протяженности в 2024 году.