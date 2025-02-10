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Шесть метров под уровнем Пскова

Шесть метров под уровнем Пскова

АвтоМир / Дороги

Проект устройства освещения на участке дороги в Острове изготовят до конца года

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Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Псковавтодор» заказало подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий капитального ремонта автомобильной дороги Изборск - Палкино - Остров на участке км 49+512 - км 56+154. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, планируется устройство недостающего наружного искусственного освещения в городе Остров. Начальная цена 5 млн 392 тыс. 475,36 рубля. На участке дороги протяженностью 6,642 км, согласно паспорту, насчитывается 13 автобусных остановок. Планируется 127 опор освещения, количество уточняется проектной документацией. Исполнение линии освещения уточняется проектной документацией. Высота опор освещения не менее 9,5 м, тип опор освещения – железобетонные. Эти параметры будут уточнены в проекте. Проектировщик должен определить тип светильника. Срок выполнения работ - до 22 декабря 2025 года.