АвтоМир / Дороги

«ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 февраля.

Очередная комиссия по безопасности дорожного движения состоялась 21 февраля. На них обсуждаются решения, которые так или иначе повлияют на нашу общую обстановку на дорогах. В частности, на минувшей комиссии сотрудники администрации города, активисты и сотрудники ГИБДД обсудили животрепещущие вопросы, связанные с «горячими точками» псковских дорог, на которых аварийность уже стала легендарной. Будет ли решен вопрос с поворотом налево с улицы Юбилейной на Красноармейскую? Почему принимаемые решения учитывают, в основном, интересы автомобилистов, а не пешеходов? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.