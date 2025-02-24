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Часть улицы Некрасово в Пскове будет закрыта для движения с 27 февраля

Одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове вблизи здания №38, при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина будет закрыта с 27 февраля по 10 марта с 8:30 до 22:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Пскова

Ограничение связано с проведением дорожных работ на некоторых псковских улицах будет временно ограничено движение.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.