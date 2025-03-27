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Ввести одностороннее движение на улице Пароменской предложили в Пскове

Ввести одностороннее движение на улице Пароменской предложили в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 марта соответствующее предложение обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

На участке улицы Пароменской между улицами Киселева и Петровской в рабочие часы часто затруднен встречный разъезд транспортных средств. Помимо припаркованного легкового транспорта, возле супермаркета часто останавливается грузовик для разгрузки.

Другой проблемный участок улицы находится между улицей Максима Горького и Ольгинской набережной.

Врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт отметил, что до сих пор не закрыт вопрос с использованием этого участка в качестве стартовой площадки для отправления в летние лагеря. Во время посадки детей в автобусы движение по узкой улице очень сильно затруднено.

Глава Пскова Борис Елкин сообщил, что один из возможных вариантов – перенос площадки для отправления детей в лагерь на территорию парка «Волшебная гора», но с администрацией развлекательного парка это пока не обсуждалось. Рассматриваются и другие варианты.

Добавим, предложение о введении одностороннего движения на улице Пароменской вносилось устно и на голосование не ставилось.