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В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского в связи с ремонтом дороги. Соответствующее постановление администрации Пскова «О временном ограничении движения автотранспорта при производстве работ» №612 от 10.04.2025 г. опубликовано на официальном сайте Пскова.

Фото: телеграм-канал главы города Пскова

Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту ул. Леона Поземского (участок от ул. Ипподромной до границы Пскова).

Согласно тексту документа, вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Леона Поземского:

- участок от границы города Пскова до поворота на Ваулиногорское шоссе с 14 апреля 2025 года до 23 июня 2025 года;

- участок от поворота на Ваулиногорское шоссе до ул. Чудской с 28 апреля 2025 года до 28 июля 2025 года.

Работы будут производиться с 08.00 до 20.00 с организацией светофорного регулирования и движения по полосам.