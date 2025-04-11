АвтоМир / Дороги

Несколько улиц закроют для транспорта из-за проведения «Псковского марафона»

Несколько улиц Пскова закроют для движения транспорта 20 апреля с 6.00 до 16.00 в связи с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

Временное прекращение движения автотранспорта вводится по:

улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой,

улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта,

улице Кремль,

улице Профсоюзной,

улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы,

улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина,

улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской,

участку от улицы Калинина до улицы Советской.

В качестве объездов определены улицы Гражданская, Калинина, Стахановская, Вокзальная, 128-й Стрелковой Дивизии и Октябрьский проспект. По улице Музейный переулок будет организовано двустороннее движение.

Напомним, «Псковский марафон» пройдет 20 апреля. На старт выйдут участники из четырех стран и более чем 50 субъектов Российской Федерации. Планируется, что это будет самый масштабный забег за всю историю старта. Ранее на марафон псковичей и гостей региона пригласил телеведущий Андрей Малахов.