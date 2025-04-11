Несколько улиц закроют для транспорта из-за проведения «Псковского марафона»

Несколько улиц Пскова закроют для движения транспорта 20 апреля с 6.00 до 16.00 в связи с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото: администрация Пскова
Временное прекращение движения автотранспорта вводится по:
В качестве объездов определены улицы Гражданская, Калинина, Стахановская, Вокзальная, 128-й Стрелковой Дивизии и Октябрьский проспект. По улице Музейный переулок будет организовано двустороннее движение.
Напомним, «Псковский марафон» пройдет 20 апреля. На старт выйдут участники из четырех стран и более чем 50 субъектов Российской Федерации. Планируется, что это будет самый масштабный забег за всю историю старта. Ранее на марафон псковичей и гостей региона пригласил телеведущий Андрей Малахов.