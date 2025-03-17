Спорт

Андрей Малахов пригласил спортсменов на псковский марафон. ВИДЕО

Псковский марафон пройдет 20 апреля. На старт выйдут участники из четырех стран и более чем 50 субъектов Российской Федерации. Планируется, что это будет самый масштабный забег за всю историю старта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин, он пригласил на мероприятие телеведущего Андрея Малахова и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Фото и видео здесь и далее: соцсети Александра Кузьмина

Александр Кузьмин встретился с тележурналистом, шоуменом, продюсером и актёром Андреем Малаховым в городе Апатиты, где они вдвоем комментировали соревнования по лыжным гонкам «Кубок Сияние».

«Я сейчас нахожусь в Апатитах, это родина Андрея Малахова. Он меня пригласил комментировать его мероприятие, первые лыжные гонки "Кубок Сияние", первые соревнования, которые он организовывает, и он пригласил меня ведущим»,- рассказал Александр Кузьмин.

Он уточнил, что для Андрея Малахова это был дебют в качестве комментатора, для успешного проведения мероприятия ему нужен был опытный товарищ, партнер, который все понимает в лыжных гонках, и в качестве напарника он выбрал псковича Александра Кузьмина.

После окончания лыжных гонок комментаторы записали совместное видео, в котором они передают привет спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву и сообщают о возможной совместной работе на псковском марафоне. Ранее Александр Кузьмин отправил приглашение для участия в псковском марафоне Дмитрию Губерниеву, но из-за плотного графика комментатора свое участие он пока не подтвердил.

Также Андрей Малахов записал отдельное видео для спортсменов и жителей Пскова.

«Друзья, говорит и показывает Апатиты, Андрей Малахов на связи. Псков, приветствую вас и поздравляю вас с юбилейным марафоном, который состоится 20 апреля. Горжусь массовостью, терпением и постоянством. Мне кажется, это самая главное в наше время заслуга. Всем удачи, спортивных успехов, берегите себя и своих близких. Все на старт! 20 апреля, Псков», - передал привет псковичам Андрей Малахов.