АвтоМир / Дороги

В Пскове планируют расширить проезжую часть на участке улицы Леона Поземского

Тротуары и ливневую канализацию заменят на участке улицы Леона Поземского в Пскове, в некоторых местах планируется расширение проезжей части. Асфальтирование участка от границы города до улицы Чудской начали в начале прошлой недели. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Асфальтирование улицы Леона Поземского началось в начале прошлой недели. Подрядная организация осуществила фрезерование старого асфальтного слоя и частично уложила нижний слой асфальтобетона. Далее мы приведем в нормативное состояние тротуары, кое-где отсутствующие. Где-то будем расширять дорожную часть. Также осуществим замену ливневой канализации, именно на участке от границы Пскова до улицы Чудской», - сообщил Алексей Саенко.

Смотрите также Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа

Напомним, что на ремонт улицы Леона Поземского выделили порядка 300 миллионов рублей. Ремонт будет осуществляться на участке от границы города до перекрестка с улицей Ипподромной.