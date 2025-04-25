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АвтоМир / Дороги

Ремонт ограждений после ДТП будут проводить на трассе Р-23 «Псков» 30 апреля

29.04.2025 17:51|ПсковКомментариев: 0

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

Изображение от wirestock на Freepik

На участке 48 и 53 километров транспортной развязки будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин.

В связи с мойкой обочин также будет ограничена скорость движения на участке 31-55-31 километров с 9:00 до 17:00.

На 40-41 километрах ограничение скорости движения на Санкт-Петербург на правой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться ремонт ограждений после ДТП.

На участке 111-99-111 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться уборка смёта с разделительной полосы ручным способом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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