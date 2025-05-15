На ремонт дороги в районе Силово-Медведово в Пскове готовы выделить 30 млн рублей

На ремонт участка автомобильной дороги в микрорайоне Силово-Медведово в Пскове могут выделить 30 254 275 рублей, следует из документов, опубликованных на едином информационном портале в сфере госзакупок.
Протяженность ремонтируемого участка на улице Павшино составляет 1,05 километра.
Используемые дорожно-строительные материалы, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта заводов-изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество и экологическую безопасность, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и пройти входной лабораторный контроль. Также необходимо сделать тротуар.
Срок гарантии:
Подрядчика определят 26 мая. Он должен будет выполнить работы до 1 декабря текущего года.
Напомним, что ремонт дороги анонсировал глава города Борис Елкин во время контрольного выезда в избирательный округ депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.