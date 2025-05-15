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На ремонт дороги в районе Силово-Медведово в Пскове готовы выделить 30 млн рублей

На ремонт участка автомобильной дороги в микрорайоне Силово-Медведово в Пскове могут выделить 30 254 275 рублей, следует из документов, опубликованных на едином информационном портале в сфере госзакупок.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Павшино составляет 1,05 километра.

Используемые дорожно-строительные материалы, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта заводов-изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество и экологическую безопасность, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и пройти входной лабораторный контроль. Также необходимо сделать тротуар.

Срок гарантии:

верхний слой покрытия – 4 года;

нижний слой покрытия – 5 года;

асфальтобетонное покрытие тротуара – 4 года;

дорожная одежда – 6 лет;

бортовой камень – 2 года;

зелёная зона – 1 год;

тротуарная плитка – 3 года;

дорожная разметка: термопластик – 1 год.

Подрядчика определят 26 мая. Он должен будет выполнить работы до 1 декабря текущего года.

Напомним, что ремонт дороги анонсировал глава города Борис Елкин во время контрольного выезда в избирательный округ депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.