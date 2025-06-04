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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове на данный момент ведутся масштабные ремонты улиц, ведущих из города: Леона Поземского и Генерала Маргелова. Улицу Леона Поземского обновляют быстрее графика. Как обстоят дела с улицей Генерала Маргелова? Как изменится движение на перекрестке улиц Чудская и Леона Поземского? Как принимаются такие решения?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.