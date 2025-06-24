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Площадь Ленина в Великих Луках перекроют 9 июля из-за бронепробега

В связи с проведением седьмого бронепробега «Дорога мужества» движение по площади Ленина в Великих Луках временно перекроют 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации южной столицы региона.

Изображение: пресс-служба Военно-технического общества

С 8:00 до 20:00 в связи с проведением историко-патриотической акции - седьмого ежегодного бронепробега «Дорога мужества», будет временно прекращено движение транспортных средств на площади Ленина.

Напомним, с 8 по 14 июля колонна демилитаризованной техники проедет по маршруту: Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь.

Общая протяжённость пути составит более 1590 километров. В каждом городе участники проведут встречи с жителями, расскажут о военной технике и боях, возложат цветы к памятникам павшим.

10 июля бронетехника прибудет в Псков. Проведение митинга планируется в 15:00 у Вечного огня по адресу: площадь Победы, 1.