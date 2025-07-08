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Развитие транспортной инфраструктуры Псковской области обсудил Михаил Ведерников в Москве

Михаил Ведерников обсудил перспективы развитие псковского аэропорта и реализацию крупных дорожных проектов на рабочей встрече в Москве с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«На реконструкцию аэропортового комплекса, начиная с 2028 года, предусмотрена поддержка из федерального бюджета в рамках президентского нацпроекта «Эффективная транспортная система». Обсудили возможность переноса работ на более ранний период», - рассказал он.

Михаил Ведерников отметил, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области отремонтировали более 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостовых сооружений. В этом году национальный проект «Инфраструктура для жизни» поможет отремонтировать в регионе около 80 километров дорог и 9 мостов.

«Также рассказал о планах по ремонту улиц в Пскове и Великих Луках. Обсудили строительство второго пускового комплекса Северного обхода. Отдельно рассмотрели вопрос модернизации дорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Республикой Беларусь. Планируем расширить до четырёх полос подъезды к погранпереходам «Долосцы» и «Лобок»», - заключил он.