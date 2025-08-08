АвтоМир / Дороги

Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове

Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Яндекс. Карты

Первый участок проходит от пересечения с улицей 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 по улице Вокзальной. Второй от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого.

«После завершения работ в следующем году мы получим: обновлённое дорожное покрытие и тротуары, новые бордюры, остановки с павильонами, скамейками и урнами, отремонтированные светофоры и дополнительное освещение на перекрёстках для лучшей видимости и безопасности в тёмное время суток. В частности, около завода «Авар» появится карман для удобного разъезда общественного транспорта и других участников дорожного движения. А рядом с медицинским центром облагородим территорию для удобства маломобильных граждан. О всех этапах буду информировать дополнительно. Следите за новостями!» - сообщил глава города.

Напомним, что на ремонт данного участка выделили 215 508 175 рублей. С момента подписания контракта подрядчик должен будет выполнить все работы до 1 августа 2026 года.