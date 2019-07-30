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Лишать прав навсегда - псковичей возмутил проехавший «перед носом» поезда автобус с пассажирами. ВИДЕО

Псковичей возмутил автобус № 8, который объехал опущенную стрелу шлагбаума и пересек железнодорожный переезд на улице Яна Райниса. Через несколько секунд после того, как автобус с пассажирами миновал железную дорогу, по ней пронесся поезд. Местные жители запечатлели этот момент, произошедший 25 августа около полудня, и выложили в группу «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Первый комментарий под видео: «Лишать прав навсегда!».

«Вот это реально жесть!», - высказался другой пользователь Сети. Некоторые - просят разобраться сотрудников ГИБДД и руководство «Псковпассажиравтотранса». Однако кое-кто - придерживается мнения, что на том переезде шлагбаум опускают почти что перед самым поездом: водитель мог не успеть среагировать, чтобы остановиться до железной дороги.