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С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове

C 1 февраля 2020 года проезд в городских автобусах в Пскове будет стоить 27 рублей. Как пишет Центр деловой информации, об этом на радио «Маяк» в эфире программы «Без галстуков» сообщил и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев.

По его словам, также с февраля будут вводиться транспортные карты, которые заменят собой проездные билеты. А для того, чтобы пассажирские перевозки в Пскове не были убыточными, а напротив приносили доход в казну муниципалитета, билет на автобус должен стоить 35-37 рублей, добавил он.