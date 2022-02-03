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Новую услугу «Компенсация» подключат к транспортным картам школьников Пскова

В Пскове на каждую транспортную карту школьника с подключенным месячным абонементом на февраль будет добавлена бесплатная услуга «Компенсация» с периодом действия с 1 по 10 марта. Цель - снижение социальной напряженности и предоставление гражданами услуги в полном объеме, сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Абонементы на март будут действовать с 11 по 31 марта, стоимость составит 600 рублей. Приобрести проездной на март можно будет с 5 по 13 марта 2022 года.

В случае продления периода дистанционного обучения вопросы стоимости и компенсации абонементов транспортных карт школьников будут решаться в оперативном порядке и дополнительно доводиться в СМИ, отметили в профильном комитете.