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АвтоМир / Общественный транспорт

СберБилет поможет псковичам отслеживать свои поездки на общественном транспорте

28.09.2022 15:53|ПсковКомментариев: 0

СберБилет поможет жителям Псковской области отслеживать свои поездки на общественном транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера. 

Многие псковичи оплачивают проезд в общественном транспорте с помощью пластиковых банковских карт или виртуальных карт, которые создаются в мобильных приложениях для бесконтактной оплаты через смартфон. Безналичные платежи в транспорте делают поездку более простой и комфортной, отметили в банке. Однако нередко пассажиры сталкиваются с проблемой, когда оплата таким способом невозможна по причине нахождения банковской или виртуальной карты в стоп-листе, куда карта может попасть из-за отсутствия денежных средств, а также по техническим причинам при попытке их списания.

Сбербанк предложил новый сервис - СберБилет, с помощью которого пассажиры городского муниципального транспорта могут легко вывести карту из стоп-листа, погасить задолженность по ней, а также получить информацию о поездках, оплаченных с помощью банковских карт или смартфонов. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете пассажира в новом сервисе. Регистрация в личном кабинете стандартная: необходимо перейти по ссылке, ввести адрес электронной почты, придумать пароль.

В личном кабинете собрана информация о всех поездках пассажира и оплате за них. Сюда можно добавить банковские карты и погасить долги за оплату проезда. При этом карта может быть любого банка. Можно привязать карту ребенка и следить за его поездками.

В новом интерфейсе красной точкой отмечаются поездки, оплата за которые по каким-либо причинам не прошла. У таких поездок вместо кнопки для получения электронной квитанции об оплате будет зеленая кнопка для погашения задолженности. Погасить задолженность можно этой же банковской картой или любой другой. После оплаты задолженности система автоматически выведет карту из стоп-листа.

Отметим, что на текущий момент сервис СберБилет доступен в автобусах городского автосообщения «Псковпассажиравтотранса» – ключевого перевозчика города Пскова.

«Сбер предлагает решения, обеспечивающие комфорт клиентов, пользующихся городским пассажирским транспортом. С помощью сервиса СберБилет клиенты экономят время, т. к. у них отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортной карты, платёж за поездку осуществляется прямо с банковского счёта. Предложенный сервис объединяет все необходимые пассажиру функции: сохранение всех карт, которыми проводится оплата, полная информация по поездкам, электронные чеки, разблокировка виртуальных карт и, что очень важно, возможность самостоятельно выводить карту из стоп-листа, если в этом появилась необходимость», прокомментировал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. 

Теги: #Сбербанк #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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