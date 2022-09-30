АвтоМир / Общественный транспорт

Стали известны подробности объединения вокзалов в Пскове

Идею объединить железнодорожный и автовокзалы продолжают прорабатывать в Пскове. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Сейчас специально созданная рабочая группа вырабатывает решения, работа по объединению вокзалов идёт активно. Вопрос взаимодействия нужно проработать с РЖД. Работа идет, пока анонсировать ничего не буду. Здание будет одно. Внутри, возможно, будут ремонтные работы, так как по требованию безопасности здания вокзалов нужно будет разъединить. Снаружи на данной стадии перестраиваться ничего не планируется. Единственное, планируется обустройство навесов в местах посадки на автобус», - пояснил Станислав Стармолотов.

Начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий, также прокомментировал вопрос расширения парковочных мест на привокзальной площади.

«За ларьками у нас есть пустое пространство. Идёт активный диалог с "Пoчтой России", чтобы расширить парковочное пространство. Будет решаться вопрос и парковок, и удобного въезда-выезда не только городских, но и междугородних автобусов», - добавил Александр Грацкий.