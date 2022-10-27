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Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил много обращений об отмене льготного проезда для студентов на междугородних автобусах.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Разобрался с этим вопросом. Объясняю, что произошло. Руководство предприятия приняло это решение самостоятельно, без согласования с комитетом по транспорту. Сам комитет, в свою очередь, тоже не увидел проблему сразу и не отреагировал», - отметил он в своём Telegram-канале.

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«На мой вопрос: "Зачем?" - последовало пространное объяснение о непростом финансовом положении предприятия. Но, когда запросил конкретные цифры и финансовое обоснование,- никто ничего внятного сказать не смог. Попросту говоря, решение было принято в одностороннем порядке и без какой-либо проработки. Нерадивым руководителям сделано последнее замечание. Льготы вернули, с сегодняшнего дня они снова действуют. Всем студентам приношу извинения за временные неудобство и желаю успехов в учёбе!» - добавил глава региона.