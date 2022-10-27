Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил много обращений об отмене льготного проезда для студентов на междугородних автобусах.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«На мой вопрос: "Зачем?" - последовало пространное объяснение о непростом финансовом положении предприятия. Но, когда запросил конкретные цифры и финансовое обоснование,- никто ничего внятного сказать не смог. Попросту говоря, решение было принято в одностороннем порядке и без какой-либо проработки. Нерадивым руководителям сделано последнее замечание. Льготы вернули, с сегодняшнего дня они снова действуют. Всем студентам приношу извинения за временные неудобство и желаю успехов в учёбе!» - добавил глава региона.