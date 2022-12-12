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Финансирование содержания автовокзалов из бюджета Псковской области сократят до 7 млн рублей

Финансирование содержания автостанций и автовокзалов из бюджета Псковской области сократят до 7 млн рублей. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Есть государственное региональное предприятие, которое занимается содержанием автостанций и автовокзалов. Дело это на сегодняшний день неприбыльное, потому что всем очевидно, что пассажиров на сегодняшний день в разы меньше, чем в советское время, и содержание этих автостанций достаточно дорого обходится», - заметил Михаил Ведерников.

По его словам, в предыдущие года на эти цели из бюджета области направляли от 10 до 20 млн рублей в год. «Значительные средства», - подчеркнул губернатор.

«В этом году тему взяли на контроль, руководство предприятия провело определённый аудит, была проведена некоторая оптимизация», - рассказал глава региона и добавил, что в этом году область уменьшит финансирование данной сферы до 7 миллионов.

При этом сами автостанции перейдут на содержание муниципалитетов.

«Главы будут привлекать инвесторов, инвестор там организует торговлю, помогает приводить здание в порядок муниципалитету», - привел пример дальнейших мероприятий с зданиями автовокзалов Михаил Ведерников.