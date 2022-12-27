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Долги «Псковпассажиравтотранса» планируют погасить к февралю

Все долги государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» планируют погасить к февралю 2023 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отдельно хочу отметить результаты финансового оздоровления "Псковпассажиравтотранс", которым мы занимались все последние годы. Уже можно сказать, что финансовое положение предприятия объективно выровнялось. Если в 2018 году объём его кредиторской задолженности составлял почти 500 млн рублей, то уже в феврале следующего года все долги предприятия будут погашены. Останется только долг перед нашим же КУГИ в размере 27 млн рублей», - сказал глава региона.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, просроченная задолженность по зарплатам отсутствует.

«Работу по обновлению автопарка предприятия мы продолжим, уровень поддержки будет не ниже 2022 года», - добавил он.