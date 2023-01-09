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Псковичка поделилась впечатлениями о поездке в Петербург в автобусе с неработающим отоплением в -20°C

Псковичка рассказала в Сети о поездке в Петербург в автобусе с неработающим отоплением в 20-градусный мороз. Попутчиков для написания коллективной жалобы она решила найти через сообщество «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«Ищу пассажиров, совершивших поездку вчера, 8 января, из Печор в Санкт-Петербург в 5:30 утра. В пути пять часов, на улице температура -21 градус, в салоне автобуса по вине водителя или по причине неисправности автобуса не работала отопительная система, в ледяном автобусе была совершена поездка, на жалобы пассажиров водитель не реагировал», – рассказала женщина.

Она отметила, что поездка завершилась для неё плохим самочувствием, повышенной температурой и болью в горле.

«Сразу связалась с директором автопарка передо мной извинились и пообещали вернуть часть денег за билет, но на следующий день меня просят больше не пользоваться их услугами, если меня что-то не устраивает и не писать им больше. Возвращать деньги никто не будет. Поездка оказалось крайне неудовлетворительной, директор автопарка, к сожалению, решать эту проблему не хочет», – добавила местная жительница.

Она также сообщила, что ищет пассажиров этого рейса, чтобы написать коллективную жалобу.