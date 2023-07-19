Маршрут общественного транспорта изменится в Великих Луках с 31 июля

Общественный транспорт, осуществляющий перевозку пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам, изменит направление в связи с завершением реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова с 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.
Маршруты автобусов:
- № 2А: «Телецентр – Дубрава–2», № 2 в «Дубрава–2 – поселок Дорожный», № 5 «Телецентр – Мясокомбинат», № 9 «Лаврино – Фотьево», № 9Б «Лаврино – Инкубаторная», № 26 «Телецентр – Запрудная», № 59 «Мясокомбинат – Фотьево» - с проспекта Ленина проследуют по улице Дьяконова, автодорожному путепроводу и далее по маршруту;
- № 2Г «Мебельный комбинат Дружба – Дубрава–2» - будут следовать по проспекту Гагарина, улице Зверева, проспекту Ленина, улице Дьяконова, автодорожному путепроводу и далее по маршруту;
- № 4 «ПМК – Телецентр», № 4Б «ПМК – Воробецкое», № 14 «ЖБК – Сельхозтехника», № 15 «Булынино – улица Дружбы – Мебельный комбинат», № 1А «Дружба – Воробецкое», № 6 «Райбольница – Демидово», № 7 «Райбольница – улица Дружбы – Мебельный комбинат», № 11 «Угольная – Переслегино», № 12А «Майкино – Транснефтемаш», № 13 «Райбольница – Льнозавод» проследуют по проспекту Гагарина, улица Дьяконова, проспекту Ленина и далее по маршруту.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?