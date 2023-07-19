АвтоМир / Общественный транспорт

«Умные» автобусные остановки для улицы Труда привезут в Псков 7 августа

«Умные» автобусные остановки появятся на улице Труда в Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта улицы сегодня, 1 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Улицу Труда ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен на два года. На данный момент проходит самый продолжительный этап ремонтных работ.

В рамках ремонта подрядчик также установит «умные» автобусные остановки с картой, возможностью оповещения о прибытии автобусов и Wi-Fi. Сами остановки доставят в Псков 7 августа, в то время как оборудование к ним - 20 августа.

Работы планируют завершить до 25 августа. Стоимость работ по контракту - 151 млн рублей (лимит 2023 года – 60,45 млн рублей).