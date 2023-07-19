Бесплатный автобус запустят на фестиваль исторической поэзии в Изборске

Жителям и гостям Пскова, желающим побывать в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле 2023», предоставят бесплатный автобус. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Отъезд автобуса из Пскова 19 и 20 августа по адресу: площадь Ленина, 1. Поездка осуществляется про предварительной записи. Записаться можно, заполнив форму по указанным ниже ссылкам. Количество мест в автобусе ограничено.
Заявка на автобус на первый день.
Заявка на автобус на второй день.
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2023» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив