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Бесплатный автобус запустят на фестиваль исторической поэзии в Изборске

Жителям и гостям Пскова, желающим побывать в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле 2023», предоставят бесплатный автобус. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Отъезд автобуса из Пскова 19 и 20 августа по адресу: площадь Ленина, 1. Поездка осуществляется про предварительной записи. Записаться можно, заполнив форму по указанным ниже ссылкам. Количество мест в автобусе ограничено.

Заявка на автобус на первый день.

Заявка на автобус на второй день.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2023» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив