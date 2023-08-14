Стала известна программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле 2023», который пройдет в Изборске 19-20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
19 августа (суббота)
- 10:00 – 10:40 Открытие фестиваля «Словенское поле — 2023», приношение земель к «Священному Холму единения и славы России», (д. Изборск. «Священный Холм единения и славы России»).
- 13:00 – 15:00 Конкурсные чтения
- («Нескучный садик», Изборск).
- 15:30 – 17:15 Поэтические чтения, музыкальные выступления.
- («Нескучный садик», Изборск)
20 августа (воскресенье), «Нескучный садик», Изборск
- 10:00 – 11:30 «Время жюри» — поэтические выступления членов жюри фестиваля «Словенское поле».
- 11:30 – 12:00 Подведение итогов Всероссийского поэтического конкурса «Позывной – Россия! Поэзия нового времени».
- 12:10 – 12:30 Подведение итогов поэтического конкурса «Над рекой Великой белый кремль…», посвящённого 1120-летию Пскова.
- 13:10 – 13:40 «Позывной – Россия! Новое поколение». Выступление юных участников акции «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени».
- 13:40 – 14:00 Акция «Книга в подарок». Вручение авторских книг участников фестиваля воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.
- 14:00 – 14:20 Акция «Письмо защитнику». Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и представитель Центра детского отдыха и оздоровления вручают поэтам Донецка и Луганска письма, для солдат, воюющих в зоне СВО.
- 14:20 – 15:30 Подведение итогов конкурса исторической поэзии «Словенское поле 2023», награждение победителей. Вручение памятных дипломов участников фестиваля и благодарственных писем. Литературно-музыкальные выступления, с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей.
- 15:30 Закрытие фестиваля.