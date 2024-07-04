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Проезд в автобусах подорожал в Пскове и Великих Луках

С 1 октября произошло подорожание проезда в общественном транспорте Пскова и Псковской области, следует из документов, опубликованных на сайте нормативных правовых актов региона.

С начала октября проезд в автобусах города Пскова стал стоить 38 рублей. В южной столице области Великих Луках - 31 рубль. В Невеле - 34 рубля, в других районных центрах - 27 рублей.

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Также увеличилась и стоимость проездных билетов. Так например, единая транспортная карта без ограничения по количеству поездок стала стоить 2700 рублей.

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Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области объяснил, что одной из основных причин повышения стоимости проезда в Псковской области является рост затрат, связанных с выполнением перевозок, в которые входит содержание транспорта, а также увеличение цен на топливо.