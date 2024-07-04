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Изменения в работу трех автобусов внесут в Великих Луках до 4 ноября

Временные изменения в работу городских автобусов по городским маршрутам №7 «Райбольница - Дружба - Мебельный комбинат», №13 «Райбольница - Льнозавод», №3 «Магистральный - ЖБК» в Великих Луках вносятся с 26 октября по 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук со ссылкой на Государственное предприятие Псковской области «Славяне».

26 и 27 октября, 3 и 4 ноября движение автобусов по данным городским маршрутам будет производиться по расписанию выходного дня.

В период с 28 октября по 2 ноября автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня.