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На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы

Положения закона «О налоговых льготах на 2020 год» предлагает расширить губернатор. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработан в связи с многочисленными обращениями граждан и предусматривает расширение налоговой поддержки социально незащищенных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и членов малообеспеченных многодетных семей.

Законопроект, разработанный комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, предполагает расширение перечня льготируемых транспортных средств за счет повышения предельных параметров мощности: для участников Великой Отечественной войны – со 100 до 150 лошадиных сил, для малообеспеченных многодетных семей – со 150 до 200 лошадиных сил (для легковых и грузовых автомобилей).

В пояснительной записке уточняется, что многодетные семьи для перевозки детей используют автотранспорт с большим количеством посадочных мест, при этом часто речь идёт об автомобилях устаревших моделей, но в силу мощности имеющих высокий транспортный налог.

Согласно сведениям налоговых органов по итогам 2018 года налоговыми льготами воспользовалась 401 малообеспеченная многодетная семья. При изменении параметров мощности мерами социальной поддержки смогут воспользоваться еще 598 человек. Объёмы налоговых льгот по данной категории, по прогнозам разработчиков, не превысят 5,1 млн рублей.

«Увеличение мощности льготируемых транспортных средств позволит повысить уровень жизни данной категории граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации в Псковской области», - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Для участников Великой Отечественной войны мощность попадающих под льготу транспортных средств может быть изменена со 100 до 150 лошадиных сил – мера социальной поддержки предложена в связи с празднованием 75-летия Победы.

Учитывая, что в настоящее время в регионе проживает всего 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков, существенного роста объемов налоговых льгот по этой категории не ожидается.

В связи с тем, что оплачивать транспортный налог за 2020 год физические лица будут только в 2021 году, средства для компенсации выпадающих доходов областного бюджета в текущем году не потребуются.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год» направлен для предварительного изучения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.