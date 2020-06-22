←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объездная ждет ремонта
Поземсклэнд Что изменится
Послали В дальнее путешествие
Где заправить Кондиционер
Новые Видеокамеры
План Б На Инженерной
Все ограничения движения
И тебя выпрямят...
ещё Официально 22.06.2020 11:175 Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня 03.07.2020 11:440 На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы 26.06.2020 07:170 В России с 1 июля для водителей заработают новые правила 24.06.2020 15:470 Стало известно, сколько получает специалист по автострахованию в Пскове 22.06.2020 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук 22.06.2020 11:175 Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы

03.07.2020 11:44|ПсковКомментариев: 0

Положения закона «О налоговых льготах на 2020 год» предлагает расширить губернатор. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработан в связи с многочисленными обращениями граждан и предусматривает расширение налоговой поддержки социально незащищенных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и членов малообеспеченных многодетных семей.

Законопроект, разработанный комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, предполагает расширение перечня льготируемых транспортных средств за счет повышения предельных параметров мощности: для участников Великой Отечественной войны – со 100 до 150 лошадиных сил, для малообеспеченных многодетных семей – со 150 до 200 лошадиных сил (для легковых и грузовых автомобилей).

В пояснительной записке уточняется, что многодетные семьи для перевозки детей используют автотранспорт с большим количеством посадочных мест, при этом часто речь идёт об автомобилях устаревших моделей, но в силу мощности имеющих высокий транспортный налог.

Согласно сведениям налоговых органов по итогам 2018 года налоговыми льготами воспользовалась 401 малообеспеченная многодетная семья. При изменении параметров мощности мерами социальной поддержки смогут воспользоваться еще 598 человек. Объёмы налоговых льгот по данной категории, по прогнозам разработчиков, не превысят 5,1 млн рублей.

«Увеличение мощности льготируемых транспортных средств позволит повысить уровень жизни данной категории граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации в Псковской области», - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Для участников Великой Отечественной войны мощность попадающих под льготу транспортных средств может быть изменена со 100 до 150 лошадиных сил – мера социальной поддержки предложена в связи с празднованием 75-летия Победы.

Учитывая, что в настоящее время в регионе проживает всего 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков, существенного роста объемов налоговых льгот по этой категории не ожидается.
В связи с тем, что оплачивать транспортный налог за 2020 год физические лица будут только в 2021 году, средства для компенсации выпадающих доходов областного бюджета в текущем году не потребуются.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год» направлен для предварительного изучения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Теги: #льготы #псковское областное собрание #многодетные семьи #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы оцениваете безопасность дорожного движения в городе Пскове?
В опросе приняло участие 182 человека
Сюжет: Акция #СпасибоМедикам в Псковской области На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!» Акция #СпасибоМедикам продолжается в Псковской области В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля Билет в БКЗ Псковской филармонии разыграют в рамках акции #СпасибоМедикам Собранные в рамках акции #СпасибоМедикам средства пойдут на реабилитацию переболевших COVID-19 врачей Об акции #СпасибоМедикам в Псковской области расскажут ее организаторы в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.07.2020, 11:440 На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы 03.07.2020, 11:360 Прокуратура проверит законность ограничения доступа к пляжу на Гороховом озере 03.07.2020, 10:550 «Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове 03.07.2020, 10:380 Нетрезвого водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Невеле
03.07.2020, 10:210 Автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в маршрутку на Рижском проспекте в Пскове 03.07.2020, 09:340 Из-за ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове образовалась пробка 03.07.2020, 08:504 Пьяная женщина на «Тойоте» сбила на улице Труда нетрезвого пешехода 02.07.2020, 18:090 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
02.07.2020, 16:060 Интерактив: Как передвигаться пешеходам на улице Поземского? 02.07.2020, 13:470 Панорамы Пскова скоро обновятся на Яндекс.Картах 02.07.2020, 12:360 Житель Пустошкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле 02.07.2020, 12:000 В Пскове ввели одностороннее движение на улице Гоголя
02.07.2020, 10:310 Три автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО 02.07.2020, 07:480 Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках 02.07.2020, 07:190 Автомобилист врезался в столб на улице Крупской в Пскове 02.07.2020, 07:080 Вопрос об ограничении скорости на улице Клавы Назаровой в Острове рассмотрит спецкомиссия
01.07.2020, 21:120 В трех районах Псковской области ограничат движение транспорта 2 и 3 июля 01.07.2020, 19:080 Девушка сбита в Порхове на пешеходном переходе 01.07.2020, 16:100 На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО 01.07.2020, 15:200 Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове
01.07.2020, 12:460 Интерактив: Пьяная девушка-водитель врезалась в домик с отдыхающими 01.07.2020, 12:000 Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде 01.07.2020, 11:012 Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту 01.07.2020, 10:132 Фотофакт: На улице Труда в Пскове исправлена разметка
01.07.2020, 08:001 До 5 лет тюрьмы грозит молодому человеку из Новосокольников за угон ВАЗа 30.06.2020, 23:370 Пассажиры-именинники смогут получить скидку в 30% на поездах «Ласточка» 30.06.2020, 18:301 Начинающий водитель въехал в автомобиль автошколы на улице Труда в Пскове 30.06.2020, 17:032 Со 2 июля в Пскове вводится одностороннее движения автотранспорта на улице Гоголя
30.06.2020, 15:460 Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.06.2020, 15:321 Интерактив: Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово 30.06.2020, 15:072 Пскович обнаружил на своем автомобиле нацарапанные рисунки 30.06.2020, 12:340 В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской
30.06.2020, 12:102 Фотофакт: Новое ограждение устанавливают на Рижском проспекте 30.06.2020, 08:530 Скутер под управлением подростка врезался в «Ниву» в Великолукском районе 30.06.2020, 08:201 Фотофакт: Новый знак закрыл въезд в жилой микрорайон с парковки «Ленты» на Труда 29.06.2020, 22:170 Жителя Куньинского района задержали в пьяном виде на мопеде
29.06.2020, 18:461 На улицах Пскова восстановлена только часть запрещенных новой разметкой «левых» поворотов 29.06.2020, 17:291 ВАЗ-2110 горел в Пскове на площади Ленина 29.06.2020, 16:253 Сроки открытия участка улицы Индустриальной в Пскове сдвинулись из-за возможных осадков 29.06.2020, 14:550 Светофор выключен на перекрестке Октябрьский - Гражданская в Пскове
29.06.2020, 13:090 Безопасность дорожного движения в Пскове - тема нового опроса в «Автомире» 29.06.2020, 13:001 Отлетевшее от «Ауди» колесо повредило псковский автобус. ФОТО 29.06.2020, 12:020 Ремонт центральной площади в Дедовичах планируется завершить через месяц 29.06.2020, 11:560 Одна из полос для движения транспорта закрывается на площади Ленина в Пскове
29.06.2020, 11:160 Михаил Ведерников проверил ход работ по ремонту моста через Шелонь 29.06.2020, 09:130 В Великих Луках девушка за рулем «Лексуса» совершила ДТП, пострадал ребенок 29.06.2020, 08:370 Опасную для пешеходов дорогу показал губернатору острович 29.06.2020, 07:391 Названы признаки готовящегося угона автомобиля
28.06.2020, 14:310 Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку 28.06.2020, 13:310 Фотофакт: Разметка запретила поворот на улице Труда в Пскове 28.06.2020, 12:270 Мужчина находится в реанимации после ДТП в куньинской деревне 27.06.2020, 23:072 Фотофакт: Благоустроено парковочное место инвалида на Рижском проспекте
27.06.2020, 22:100 В Пскове разработают проект реконструкции безымянной дороги 27.06.2020, 20:481 Поливальная машина дважды в день увлажняет дорогу по улице Аллейной в Пскове 27.06.2020, 19:030 «Дорремстрой» отремонтирует улицу Лужскую в Пскове за 3,7 млн рублей 27.06.2020, 17:320 Острович просит ограничить скорость транспорта на улице Клавы Назаровой
27.06.2020, 17:160 Фотофакт: Исправлена разметка на улице Маргелова 27.06.2020, 16:220 «Хендай» перевернулся в Себежском районе, пострадал водитель 27.06.2020, 14:570 Полиция продолжает поиски свидетелей наезда «Мерседеса» на ребенка на дороге Псков - Рига 27.06.2020, 12:330 На Рижском проспекте затруднено движение при выезде из города из-за ДТП
26.06.2020, 21:450 Житель Пустошкинского района задержан за попытку угона двух ВАЗов 26.06.2020, 19:211 Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей 26.06.2020, 18:420 От 2 до 4 машин КДМ задействовано в поливе улиц Пскова 26.06.2020, 13:130 В Пскове будет перекрыт перекресток улиц Фабрициуса и Металлистов
26.06.2020, 11:550 Дважды за сутки столкнулись автомобили на одном из перекрестков Пскова 26.06.2020, 11:270 Три автомашины столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове. ФОТО 26.06.2020, 11:082 Установлен наехавший на ребенка в Пскове водитель. ВИДЕО 26.06.2020, 10:360 Ремонтные работы на улице Печорской в Пскове завершены
26.06.2020, 10:231 Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в июне 26.06.2020, 09:581 Полный ремонт улицы Инженерной в Пскове планируется провести до конца года 26.06.2020, 07:170 В России с 1 июля для водителей заработают новые правила 25.06.2020, 23:011 Еще один лось погиб под колесами автомобиля в Великолукском районе
25.06.2020, 22:451 Новый тариф «Больше пространства» появится в «Ласточке» Петербург - Псков 25.06.2020, 22:333 Жесткое ДТП с участием лося попало на видео 25.06.2020, 19:260 Какие дороги отремонтируют в Псковской области на 50 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Борис Елкин 25.06.2020, 15:470 Стало известно, на каких псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в этом году
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.