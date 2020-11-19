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ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов

ФНС России опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, порядок расчета транспортного налога установлен статьей 362 НК РФ.

По итогам года сумма налога исчисляется в отношении каждого автотранспортного средства как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в пределах, предусмотренных статьей 361 НК РФ.

Повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен пунктом 2 статьи 362 НК РФ для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей:

1,1 для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 миллионов рублей и не более пяти лет с года выпуска;

3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 миллионов рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повышающих коэффициентов относится к компетенции министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года (зарегистрирован в минюсте России 02.04.2014, регистрационный № 31805), - отметили в ФНС. - На основании указанного порядка минпромторг России ежегодно формирует перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте минпромторга России и используется для расчета налога, что также предусмотрено пукнтом 2 статьи 362 НК РФ».

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в перечень минпромторга России на определенный налоговый период.

Значение стоимости автомобиля, определенной по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем-физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т. д., при расчете налога не применяется.

Правила расчета налога в отношении автомобилей, включенных в перечень минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались.

Налоговая служба не обладает полномочиями по изменению элементов налогообложения по налогу (налоговых ставок, налоговой базы, налогового периода, налоговых льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» НК РФ.

«Таким образом, распространяемая отдельными СМИ информация о повышении ФНС налога на автомобили дешевле 3 миллионов рублей имеет недостоверный характер», - заключили в ФНС.