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В псковском ГИБДД напомнили о преимуществах подачи электронных заявлений

Электронная подача заявления на выдачу водительских прав обладает своими преимуществами и позволяет сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Зарегистрировать автомобиль и прицеп к нему, получить и заменить водительское удостоверение можно с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через этот ресурс можно значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%, напомнили в ГИБДД.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В ГИБДД обратили внимание, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо иметь действующую диагностическую карту о прохождении технического осмотра. Сведения о ней нужно внести в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). При этом предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.