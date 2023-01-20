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Свыше 15 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1575 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 27 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали одного водителя.

За данный период на территории области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.