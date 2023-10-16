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Тестирование на знание ПДД провели для школьников в Пскове

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних представитель Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провел обучающее занятие, посвященное правилам дорожного движения, и тематический мастер-класс в лицее №4 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная тема - «Безопасные каникулы». Инспектор по особым поручениям УГИБДД регионального управления МВД России майор полиции Елена Степанова разъяснила детям правила дорожного движения с помощью видеороликов: о дорожном движении, езде на велосипеде и самокате, недопустимости использования наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе проезжей части, а также при выходе из автобуса. А затем ученики прошли тестирование на знание ПДД Российской Федерации. «В завершение встречи школьники изготовили для себя фликеры, чтобы стать заметнее на дороге. Это особенно важно в темное время суток», - отметили в ведомстве.

Школьники обещали выполнять требования дорожной безопасности не только в период осенних каникул, но и в дальнейшей своей жизни. Они поблагодарили инспектора за проведенный урок.