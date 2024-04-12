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Георгиевские ленточки раздали водителям в Великих Луках

Дорожные полицейские и учащиеся раздали водителям георгиевские ленточки и буклеты в канун 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках профилактического мероприятия в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служа УМВД России по Псковской области

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки вместе с ребятами из кадетской школы провели праздничную акцию «Помним! Гордимся!».

Ее участники обратились к водителям проезжавших автотранспортных средств с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований дорожной безопасности, ведь от этого напрямую зависят жизнь и здоровье как самих автомобилистов, так и других участников дорожного движения.

Всем водителям раздавались тематические буклеты, агитационные листовки и символ Победы - георгиевские ленточки.