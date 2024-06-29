АвтоМир / Официально

С 1 июля в Псковской области начинается эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах

С 1 июля в Псковской области начинается эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, комплекс будет применяться на федеральных дорогах и будет фиксировать превышение скорости.

По поручению губернатора прорабатывается возможность использования мобильных комплексов фотофиксации на пассажирских автобусах междугороднего сообщения. Заключено соглашение по использованию мобильного комплекса. С 1 июля в регионе приступят к тестовой эксплуатации мобильного комплекса на автобусах «Псковпассажиравтотранса».

«Автобус двигается, к примеру, по маршруту Псков - Великие Луки и в движении фиксирует нарушителей скоростного режима. Мы решили применить эти комплексы на межгородских маршрутах по федеральным трассам, где высокие скорости. Если опытная эксплуатация покажет хорошее качество доказательной базы, в правительстве будет рассматриваться вопрос о целесообразности приобретения пяти-шести таких комплексов, которые будут фиксировать превышение разрешённой скорости и выезды на полосу встречного движения», - рассказал Юрий Федоров.

Также на федеральных дорогах в Псковской области с 2023 года применяется мобильный комплекс «Кордон Про-М», который находится внутри движущегося автомобиля.

Смотрите также Скрытая фотовидеофиксация нарушений скорости ведется на двух трассах в Псковской области

Подробное интервью с руководителем ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области читайте в ближайшее время в разделе «Автомир» на сайте Псковской Ленты Новостей.