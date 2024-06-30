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42 нарушения «стоп-линии» выявил комплекс фотовидеофиксации на перекрестке Коммунальной и Народной в Пскове

42 нарушения «стоп-линии» выявил комплекс фотовидеофиксации на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове за две недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Фото: скриншот с камеры pskovline

Комплекс фотовидеофиксации был перенесен на перекресток Коммунальной и Народной в апреле. Нарушения проезда стоп-линии он начал фиксировать только с 25 июня, после нанесения разметки.

«На сегодня зафиксировано 440 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора и 42 нарушения стоп-линии», - рассказал Юрий Федоров.

Как сообщалось ранее, на перекрестке изменился режим работы светофора. Появилась выделенная фаза только для пешеходов. Невнимательные водители начинают движение на красный сигнал светофора, проезжая стоп-линию.

Перкресток является очагом аварийности. Изменение режима работы светофора и перенос комплекса связаны с несколькими случаями наездов на пешеходов.

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