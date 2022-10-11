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Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области

Псковские полицейские задержали троих водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове днем 24 октября у дома на улице Николая Васильева сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину ВАЗ-2121. Как оказалось, автомобилем управлял 42-летний великолучанин, находившийся в нетрезвом состоянии.

В тот же день в Гдовском районе на дороге Псков – Сланцы у деревни Брагино полицейские остановили ВАЗ-21070. Выяснилось, что за рулем был нетрезвый житель Гдовского района 1988 года рождения. А в Себеже по улице Сенцовской на автомобиле ВАЗ-21124 следовал 35-летний местный житель, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«И с такими негативными фактами в области инспекторам ГИБДД приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто. Необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет», - прокомментировали в ведомстве.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.