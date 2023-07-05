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Нетрезвого водителя остановили в Порхове

Находившегося в нетрезвом состоянии водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 21 июля у дома по улице Калинина полицейские остановили для проверки автомобиль Kia. Выяснилось, что им управлял житель Порховского района 1971 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.