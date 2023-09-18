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Нетрезвого водителя выявили в Пскове

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 26 сентября в Пскове у дома по Ленинградскому шоссе дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Volkswagen. Выяснилось, что автомобилем управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Псковского района 1969 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.