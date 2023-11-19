АвтоМир / Происшествия

Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД за рулём раритетного автомобиля в Невельском районе

В Невельском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 ноября по дороге Ольша – Невель на автомашине ВАЗ-21074 следовал 29-летний житель местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А 19 ноября в деревне Плиссы инспекторы ДПС остановили для проверки советский внедорожник ГАЗ-69. Раритетным автомобилем управлял нетрезвый невельчанин 1975 года рождения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.