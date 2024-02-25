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Автомобиль провалился под лёд на Псковском озере

Автомобиль провалился под лёд на Псковском озере. Об этом сообщается в группе «Псковский рыболовный форум» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковский рыболовный форум» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вот они, первые предвестники того, что лёд теряет свою прочность», - отметил автор сообщения, опубликованного 24 февраля. По его словам, это была попытка выехать с озера в деревню Кулье Печорского района на новый причал.

В настоящее время на водоёмах происходит интенсивное таяние ледового покрова из-за оттепели.

Напомним, в Псковской области запрещён выезд транспортных средств на лёд.